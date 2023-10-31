Глыба льда едва не убила двухлетнего мальчика в Челябинске

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Челябинске глыба льда, упавшая с крыши многоэтажного дома, едва не убила двухлетнего мальчика. На записи с камеры домофона, которую опубликовал Telegram-канал «Челябинск, который смог», видно, что огромный кусок наледи задел голову ребенка. Следственный комитет и областная прокуратура проводят по данному факту проверку.

Случай произошел у подъезда жилого дома на улице Барбюса. После случившегося испуганная женщина быстро взяла мальчика на руки и отбежала от места происшествия. Жильцы рассказали, что они уже обращались в управляющую компанию «КБС-Сервис» с просьбой убрать снег с крыши, но коммунальщики на жалобы не реагировали. В самой УК порталу 74.RU сообщили, что знают о случившемся и уже принимают меры.

Снег выпал только вчера. У нас большой жилой фонд, как мы можем быстро так все убрать? Уберем. Тем более что он тает, падает этот снег. Сейчас будет оперативное совещание, по этому вопросу в том числе. Сейчас решат все, — сообщили в компании.

Тем временем пресс-служба регионального управления СК в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство организовало проверку по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). Областная прокуратура также заинтересовалась инцидентом.

Ранее сообщалось, что подросток, пострадавший в результате выстрела из ракетницы в Санкт-Петербурге, получил ожог глаз и рану переносицы. По словам матери ребенка, врачи сделали все максимально быстро для его спасения после выстрела.