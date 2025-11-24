Главу стройфирмы осудили за взятку судье Глава уфимской компании «Стандарт плюс» приговорен к 10 годам колонии за взятку

Руководитель строительной компании из Уфы приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку дачи взятки судье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Размер предложенного вознаграждения за вынесение благоприятного судебного решения составил 10 млн рублей.

Суд полностью согласился с позицией обвинения и назначил фигуранту максимально строгое наказание. Помимо лишения свободы, с него взыскан штраф в размере 100 млн рублей, а также конфискована сама сумма незаконного вознаграждения.

Как установило следствие, инцидент стал кульминацией многолетнего судебного спора между строительной фирмой и городской администрацией. Конфликт возник после того, как власти Уфы отказались продлевать аренду земельного участка компании из-за образовавшейся задолженности.

После пяти лет безуспешных судебных разбирательств руководитель строительной организации решился на нарушение закона. Он попросил своих знакомых бизнесменов поспособствовать в передаче взятки судье для вынесения нужного решения. Однако они обратились в УФСБ России по Республике Башкортостан.

