24 ноября 2025 в 14:30

Главу стройфирмы осудили за взятку судье

Глава уфимской компании «Стандарт плюс» приговорен к 10 годам колонии за взятку

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Руководитель строительной компании из Уфы приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку дачи взятки судье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Размер предложенного вознаграждения за вынесение благоприятного судебного решения составил 10 млн рублей.

Суд полностью согласился с позицией обвинения и назначил фигуранту максимально строгое наказание. Помимо лишения свободы, с него взыскан штраф в размере 100 млн рублей, а также конфискована сама сумма незаконного вознаграждения.

Как установило следствие, инцидент стал кульминацией многолетнего судебного спора между строительной фирмой и городской администрацией. Конфликт возник после того, как власти Уфы отказались продлевать аренду земельного участка компании из-за образовавшейся задолженности.

После пяти лет безуспешных судебных разбирательств руководитель строительной организации решился на нарушение закона. Он попросил своих знакомых бизнесменов поспособствовать в передаче взятки судье для вынесения нужного решения. Однако они обратились в УФСБ России по Республике Башкортостан.

Ранее суд санкционировал арест экс-руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются, однако по данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

