Глава Тувы заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7f0a51f4-9e3c-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Шолбан Кара-оол Фото: gov.tuva.ru

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в соцсетях о своём заболевании коронавирусом. Вместе с ним госпитализированы ещё несколько чиновников.

Глава республики сообщил, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность».

Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации, — описал состояние заболевших Кара-оол.

Но при этом политик отметил старания врачей, поэтому у них «всё хорошо». Кара-оол пообещал, что попробует руководить дистанционно.

Это испытание мы пройдем, всё будет хорошо, — заверил глава Тувы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло информацию о том, что глава ведомства Тамерлан Гогичаев находится в реанимации из-за заражения коронавирусом. При этом там не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации политика.