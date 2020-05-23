Глава Тувы заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в соцсетях о своём заболевании коронавирусом. Вместе с ним госпитализированы ещё несколько чиновников.
Глава республики сообщил, что все они знали о риске заражения, но «кто-то должен работать, нести ответственность».
Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации, — описал состояние заболевших Кара-оол.
Но при этом политик отметил старания врачей, поэтому у них «всё хорошо». Кара-оол пообещал, что попробует руководить дистанционно.
Это испытание мы пройдем, всё будет хорошо, — заверил глава Тувы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло информацию о том, что глава ведомства Тамерлан Гогичаев находится в реанимации из-за заражения коронавирусом. При этом там не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации политика.
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