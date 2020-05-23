В Северной Осетии прокомментировали данные о госпитализации главы Минздрава

Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло информацию о том, что глава ведомства Тамерлан Гогичаев находится в реанимации из-за заражения коронавирусом.
При этом там не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации политика,
Сообщения о том, что министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев находится в реанимационном отделении, не соответствует действительности, — отметили в министерстве.
О заражении главы ведомства коронавирусом стало известно 20 мая. Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что он находится в реанимации местной детской больницы.
Ранее NEWS.ru писал, что младенец с коронавирусной инфекцией появился на свет в одном из родильных домов Северной Осетии. Это первый случай в республике, когда плод заразился COVID-19 в утробе матери.
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