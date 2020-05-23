В Северной Осетии прокомментировали данные о госпитализации главы Минздрава

https://static.news.ru/photo/aff47e9e-9df0-11ea-aebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло информацию о том, что глава ведомства Тамерлан Гогичаев находится в реанимации из-за заражения коронавирусом.

При этом там не подтвердили, но и не опровергли данные о госпитализации политика, передаёт РИА Новости.

Сообщения о том, что министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев находится в реанимационном отделении, не соответствует действительности, — отметили в министерстве.

О заражении главы ведомства коронавирусом стало известно 20 мая. Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что он находится в реанимации местной детской больницы.

Ранее NEWS.ru писал, что младенец с коронавирусной инфекцией появился на свет в одном из родильных домов Северной Осетии. Это первый случай в республике, когда плод заразился COVID-19 в утробе матери.