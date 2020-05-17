В Северной Осетии родился ребёнок с COVID-19

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Младенец с коронавирусной инфекцией появился на свет в одном из родильных домов Северной Осетии. Это первый случай в республике, когда плод заразился COVID-19 в утробе матери.

Женщина в ожидании ребёнка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией, — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Женщину и малыша уже выписали из больницы. Они будут лечиться дома. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. За ними будут наблюдать специалисты, сообщает ТАСС.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса (Rt) в России находится 17 мая на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. В процентном соотношении прирост случаев COVID-19 за неделю снизился с 55,7% до 34,4%.

Как ранее писал NEWS.ru, академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер заявил, что беременная женщина, болеющая коронавирусной инфекцией, не заражает новорождённого.