Глава российского региона пожаловался на «сход снега вместе с асфальтом» Глава Иркутской области пожаловался на «сход снега вместе с асфальтом»

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался на «сход снега вместе с асфальтом». Во время прямого эфира с жителями региона он рассказал, что регулярно ездит на автомобиле и видит повсеместно эту проблему.

Я регулярно посещаю муниципальные образования, перемещаюсь по области преимущественно на автомобиле и вижу, в каком состоянии находятся автомобильные дороги. К сожалению, практически повсеместно наблюдается, как пишут в соцсетях, почти везде сход асфальта вместе со снегом, — сказал Кобзев.

Глава региона добавил, что с такой проблемой область сталкивается ежегодно. Чтобы с ней справиться, власти латают ямы весной, но уже на следующий год видят «такую же картину, а иногда и хуже».

Кобзев признал, что ситуация требует измененить подход, и поручил главам муниципалитетов усилить работу по содержанию дорог. Кроме того, он посоветовал латать ямы не только весной, но и осенью.

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что 85% дорог скоро приведут в нормативное состояние. О том, как именно будут проходить проверки и почему каждую весну в России рассыпаются дороги, писал NEWS.ru.