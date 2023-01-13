Глава Подмосковья похвалил студентов за изготовление буржуек для бойцов СВО Глава Подмосковья Воробьев похвалил студентов за изготовление буржуек для бойцов СВО

Фото: Скриншот с видео/vorobiev_live/t.me

Студенты техникума в Павловском Посаде наладили производство печек-буржуек для поддержки участников спецоперации. Автором проекта стал третьекурсник Даниил Баранов, который решил делать передвижные печки, чтобы помочь военнослужащим с обогревом помещений во время холодов. Со студентами техникума встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев, который поблагодарил их за участие в поддержке бойцов СВО, сообщает «360».

Спасибо вам, и дело не только в печках, хотя они тоже важны, а в том, что каждый из нас должен думать, чем может помочь, какое сделать доброе дело, — сказал Воробьев.

На встрече с губернатором Даниил рассказал, что некоторые из студентов поддерживают связь с военнослужащими в зоне спецоперации, которые говорили, что им не хватает обогревателей. И ребята решили делать печки-буржуйки, которые оказались простыми в изготовлении. А потом директор техникума выдвинула проект на губернаторскую премию, рассказал Даниил. Бойцам уже передали 12 печей, еще шесть буржуек планируют отправить в зону СВО в ближайшее время.

Ранее Воробьев встретился с ранеными солдатами, которые проходят лечение в Подмосковье. Губернатор а поручил обеспечить участников СВО программой сопровождения по разным направлениям и пообещал, что бойцам помогут с протезированием и дальнейшей реабилитацией.