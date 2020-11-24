Глава Подмосковья навестил пациентов «красной зоны» в больнице Химок

https://static.news.ru/photo/50165354-2e4a-11eb-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил временное коронавирусное отделение больницы Химок. Оно развёрнуто в спорткомплексе.

Временный стационар в Химках появился в конце октября на базе здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Госпиталь оборудовали всего за 10 дней и оснастили всем необходимым медицинским оборудованием, сообщает телеканал «360».

Воробьёв осмотрел стационар, пообщался с врачами и пациентами. При этом глава региона вручил награды врачам, трудящимся в ФОК.

Наши врачи научились лечить COVID-19, — заявил Воробьёв после осмотра клиники.

Главный врач ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» Владислав Мирзонов рассказал, что во временном стационаре развернуто 264 койки с кислородом и 72 «лёгкие» койки. Сейчас корпус заполнен и обеспечен медицинским персоналом. В нём есть всё необходимое: диагностическое оборудование, аппараты ИВЛ, передвижные рентген-аппараты и УЗИ, а также кардиографы.

Мирзонов добавил, что всего в городском округе Химки развернуто 1135 инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19. В больнице есть пять корпусов, из которых два «тяжёлых» на 572 койки, а остальные — «лёгкие».

Ранее губернатор оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Согласно его данным, они составят 60 млрд рублей. В эту сумму войдут «выплаты, койки, кислород, лекарства». Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности.

Как писал NEWS.ru, в подмосковной администрации сообщили, что областные больницы не испытывают нехватку лекарственных препаратов для лечения COVID-19.