https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Все сообщения о проникновении нового коронавируса в Нижегородскую область — фейки — заявил глава региона Глеб Никитин. По его словам, ложные публикации о случаях заражения говорят о «глупости и безответственности» авторов.

Всем любителям тиражировать фейки напоминаю об ответственности за это! Нижегородцев призываю более критично относиться к подобным сообщениям и ориентироваться на официальные источники, — говорится на официальном сайте правительства Нижегородской области.

По его словам, в регионе работает оперативный штаб с привлечением МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств. Уже используется тест-система для выявления вируса.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.