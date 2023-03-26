Глава Кузбасса наградил Михалкова медалью Масалова Глава Кузбасса наградил Михалкова медалью Масалова за патриотизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил режиссера Никиту Михалкова медалью имени Николая Масалова, сообщается в Telegram-канале главы региона. Советский пехотинец Масалов получил известность после спасения немецкой девочки в ходе боев за Берлин весной 1945 года. Цивилев вручил Михалкову медаль на сцене Театра драмы имени Луначарского, где режиссер представил свой спектакль «12».

Вся ваша жизнь в кино и ваша программа «Бесогон ТВ» — это настоящий путь воина, воина-освободителя, борца за наши традиционные российские ценности. Мы у себя в Кузбассе реализовали проект — мемориал воину-освободителю, посвященный героям-сибирякам, победившим нацизм, и учредили медаль Николая Масалова, — сказал Цивилев.

Глава Кузбасса сказал Михалкову, что он является примером для молодежи. По его словам, творчество режиссера задает правильные ориентиры в нравственном развитии подрастающего поколения. Михалков, в свою очередь, поблагодарил за награду и отметил, что его спектакль как раз о ценностях жизни, духовности и традициях.

Ранее Михалков рассказал, как увидел букву Z, вырезанную на полу храма в Москве, построенного в начале XIX века. Режиссер посчитал, что это «не может быть случайностью» и пришел к выводу, что знак могли вырезать только по воле Господа. Он подчеркнул, что это случилось как минимум на 150 лет раньше, чем началась спецоперация.