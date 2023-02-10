«Это нужно Господу»: Михалков увидел букву Z в московском храме Режиссер Михалков: букву Z вырезали в полу храма в Москве более 150 лет назад

Фото: БесогонТВ «Жёны маркиза Карабаса»

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков увидел латинскую букву Z, вырезанную в полу храма «Большое Вознесение», который был построен в Москве в начале XIX века. Культурный деятель посчитал, что это «не может быть случайностью», и пришел к выводу, что такой знак могли вырезать только по воле Бога. По его словам, это случилось «как минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года», когда началась спецоперация на Украине. О своем открытии Михалков рассказал в новом выпуске передачи «Бесогон ТВ», опубликованном на официальном канале в Rutube.

И я подумал: если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против? — сказал Михалков.

Этот выпуск «Бесогон ТВ» стал первым, который Михалков снял после своей госпитализации. Режиссер предстал перед зрителями в кофте с литерой Z на груди.

О госпитализации Михалкова стало известно в начале января. СМИ публиковали противоречивые сведения о том, что послужило причиной. Пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина, опровергая слухи о коронавирусе у 77-летнего режиссера, заявляла, что его госпитализировали с гриппом. В конце января Михалков сообщил о своей выписке из больницы, поблагодарив всех, кто желал ему скорейшего выздоровления. Тогда же режиссер сообщил о подготовке к съемкам нового «Бесогона».