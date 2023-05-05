Глава Госсовета Крыма рассказал об элементах шоу в украинских терактах Глава Госсовета Крыма Константинов назвал теракты и покушения PR-кампанией Киева

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Попытки покушений на руководство Крыма предпринимаются украинской стороной не в первый раз и являются частью PR-кампании Киева, заявил в беседе с ИА SM.News глава Государственного совета республики Крым Владимир Константинов. Он подчеркнул, что в республике не испугались покушений, готовившихся в Киеве на него, а также на главу Крыма Сергея Аксенова и мэра Ялты Янину Павленко.

Они обсуждали на закрытом совещании в Киеве, как провезти нас в багажнике на Украину. Были люди, кто за это брался, обещали все сделать за неделю, — напомнил Константинов.

Он охарактеризовал представителей киевского режима как людей без нравственных ограничений, от которых можно ожидать всего. Константинов пояснил, что Киев делает ставку на громкие покушения и теракты, потому что команда, пришедшая к власти в 2019 году, ориентируется на создание шоу даже в политике.

Это PR-кампания. Эти шоумены всю свою стратегию и политику выстраивают на представлении. Необходимая его часть — громкие убийства или теракты, которые они могут раскручивать до уровня успеха или победы. Они этим живут, — высказал мнение политик.

В связи с этим Константинов призвал не расслабляться и продолжать делать все для достижения целей спецоперации.

Ранее ФСБ сорвала покушение на руководство Крыма. Теракты готовила целая сеть агентов Главного разведуправления Украины. Задержаны семь человек.