Глава Дмитрова предложил забрать из Латвии советский памятник «Алеша» Глава Дмитрова Поночевный предложил забрать из Латвии памятник советским воинам «Алеша»

Фото: Oļegs Anosovs, CC BY-SA 3.0 /Wikimedia Commons

Глава подмосковного Дмитрова Илья Поночевный предложил забрать из Латвии памятник солдатам-освободителям в Резекне, известный как «Алеша». Как пишут «Вести Подмосковья», Поночевный уже уведомил о своих намерениях мэра прибалтийского города Александра Барташевича. Город Дмитров и Резекне являются городами-побратимами.

На алтарь победы над фашизмом свои жизни положили 28 миллионов советских солдат, только чтобы весь мир получил право на жизнь. Мы помним и должны сохранить эту память для наших потомков, — написал глава Дмитрова на своей странице во «ВКонтакте».

При этом сам мэр Барташевич также выступил против снесения памятника, однако отметил, что не может противостоять решению властей страны.

9 ноября в Латвии снесли памятник советским солдатам-освободителям в Резекне «Алеша». Это последний большой монумент Красной армии в республике. В настоящее время в стране остались еще четыре памятника красноармейцам. Власти намерены снести их до 15 ноября.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советских памятников. Этими действиями, по мнению дипломата, националистическая правящая верхушка страны в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования».