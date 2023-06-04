Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородом Гладков: над Белгородом сработали системы ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

ЗРС «Тор-М2»

Системы ПВО сработали в небе над Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что последствия на земле уточняются. О возможных разрушениях и жертвах информации нет.

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что 3 июня две женщины погибли в результате обстрелов ВСУ Белгородской области. По его словам, пожилая женщина была убита в Новой Таволжанке, другая — в поселке Безлюдовка. Еще два человека получили ранения.

До этого Гладков сообщил, что при обстреле Белгородской области за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали. Наиболее массированной атаке ВСУ подверглась территория Шебекинского городского округа. Гладков сообщил, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. Тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском округе.

В Шебекино, по словам главы региона, за последние дни значительно снизилось количество обстрелов, однако ситуация остается очень опасной. Гладков отметил, что остается много нерешенных вопросов, таких как кормление животных, а также оставленные документы и вещи.