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11 июля 2025 в 14:25

Гладков рассказал Путину о последствиях атак ВСУ для сельского хозяйства

Гладков сообщил Путину о потере 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель

Владимир Путин и Вячеслав Гладков Владимир Путин и Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Боевые действия привели к потере 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку лидер обратил внимание на сокращение производства минсельхозпродукции.

Могу сказать почему. Потому что у нас, исходя из оперативной обстановки, вышло из оборота 160 тысяч гектаров пашни, — поделился Гладков.

Губернатор отметил и успехи 2024 года. По его словам, благодаря «героическим усилиям» аграриев впервые в истории Белгородской области произвели мяса свинины более 1 млн тонн в живом весе. Гладков подчеркнул, что прежде такого не случалось.

Ранее губернатор региона сообщил, что главной нерешенной проблемой остается вопрос увеличения рождаемости. Гладков отметил, что Белгородская область достигает основных показателей в соответствии с нацпроектами.

Также стало известно, что более 400 объектов социнфраструктуры региона были повреждены в результате ударов ВСУ. В их число вошли дома культуры, школы и детские сады.

Вячеслав Гладков
Владимир Путин
Белгородская область
сельское хозяйство
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