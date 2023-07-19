Гладков сообщил о массовом артобстреле ВСУ за сутки Гладков рассказал о десятках атак ВСУ за сутки

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о массированном обстреле приграничных сел со стороны ВСУ. По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ выпустили не менее 15 снарядов, не менее восьми прилетов в селе Шамино.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Шамино — зафиксировано 8 прилетов. В результате обстрела пострадали 5 человек — у всех осколочные ранения. Бригадами скорой медицинской помощи мужчины были доставлены в городскую больницу № 2. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Одного из пострадавших с лёгким ранением бедра отправили домой на амбулаторное лечение, — пишет Гладков.

Также, по данным Гладкова, по селу Нехотеевка выпущено четыре артиллерийских снаряда. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты. Два прилета зафиксировано в село Богун-Городок, обошлись без последствий. На территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое произошло возгорание сельскохозяйственного поля с пшеницей, принадлежащего одной из фермерских компаний. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Новопетровка — два минометных снаряда.

Ранее Гладков заявлял, что родственники жителей Белгородской области, погибших в результате теракта на Крымском мосту, получат материальную помощь.