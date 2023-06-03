Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом Гладков рассказал о тяжелой обстановке в Белгородской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ночь была беспокойной — над центром региона сработала система ПВО. По его словам, наиболее тяжелые последствия обстрелов зафиксированы в Валуйском и Шебекинском округах.

Ночь прошла беспокойно. И ПВО работала над Белгородом. В Разумном переезде автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в Соболевке Валуйского округа, — сообщил Гладков.

В Шебекино, по словам главы региона, за последние дни значительно снизилось количество обстрелов, однако оно все равно остается очень опасным. Гладков отметил, что в округе много вопросов, таких как кормление животных, оставленные документы и вещи, однако губернатор пообещал работать с каждой работать через информационные центры.

Он добавил, что будет продолжена работа по перераспределению людей из больших пунктов временного размещения в более комфортные: в студенческие общежития вузов и колледжей. По его словам, соответствующие поручения уже отданы и ректоры учреждений ждут шебекинцев. Кроме того, Гладков указал на то, что с 1 июня до возвращения жителей вопрос коммунальных платежей возьмут на себя власти региона.

Глава региона добавил, что сейчас продолжается отправка детей в соседние регионы. По его словам, несовершеннолетних белгородцев размещают в лагерях Ярославской и Калужской области.

Продолжаем отправлять наших детей. Сегодня 300 детей отправляются на летний отдых в Калугу и 300 детей — в Ярославль. Благодарю моих друзей — коллегу Влада Шапшу и Михаила Евраева, губернаторов Калужской и Ярославской областей, которые очень быстро отзывались, учитывали и принимали наших детей, — сообщил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что жители Шебекинского городского округа, эвакуированные из-за обстрелов со стороны Украины, досрочно получат пенсии и зарплаты. Он отметил, что речь идет о работниках из бюджетной, муниципальной и региональной сфер.