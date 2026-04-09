Гладков пообещал выплаты жителям за считаные дни после поступления денег

Единовременные компенсации жителям Белгородской области, лишившимся имущества из-за обстрелов, начнут перечислять в максимально короткие сроки после поступления денег в региональный бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона ответил на жалобы граждан о задержке обещанных выплат.

Гладков разъяснил, что правительство РФ уже приняло положительное решение, за что область благодарна премьер-министру Михаилу Мишустину, однако сами средства еще не поступили в распоряжение региона. Как только деньги придут, власти обещают довести их до каждого пострадавшего, не допуская никаких проволочек.

Как только они поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя, который пострадал, кому положены и кто с нетерпением их ждет, — сказал губернатор.

Всего выплаты ожидают 2644 человека из приграничных районов Белгородской области. Речь идет о нескольких видах помощи: 15 тыс. рублей для вынужденно покинувших свои дома, 75 тыс. рублей при частичной утрате имущества первой необходимости и 150 тыс. рублей в случае полной потери имущества.

Ранее правительство России выделило Курской области более 1 млрд рублей для компенсации расходов за наем жилья семьям, вынужденно покинувшим свои дома. Как передает сайт кабмина, компенсации получат более 17,8 тыс. семей.