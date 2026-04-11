В США оценили возможность капитуляции Ирана в случае возобновления атак Экс-дипломат Фриман: Иран вряд ли капитулирует в случае новых ударов США

Иран вряд ли капитулирует в случае новых ударов США, сообщил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов по международной безопасности Час Фриман. Он считает, что конфликт может выйти за пределы ближневосточного региона.

Повторение подобных действий вряд ли заставило бы Иран капитулировать, — сказал Фриман.

Ранее президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с Ираном обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Тегерана от разработки и получения ядерного оружия.

До этого аналитики издания Strategic Culture сообщили, что Трамп потерпел крупнейшее военное поражение в новейшей американской истории. По их мнению, соглашение на перемирие с Ираном на условиях Тегерана унизило хозяина Белого дома, ни один лидер США не опускался до такого уровня. При этом сам Трамп обещал, что в США и на Ближнем Востоке скоро может наступить золотой век.