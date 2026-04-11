Суд закрыл процесс по делу обвиняемого в клевете экс-депутата Госдумы

Дело бывшего депутата Госдумы и экс-вице-премьера правительства Крыма Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, рассмотрят в закрытом режиме, сообщил адвокат Алексей Анохин в разговоре с РИА Новости. Заседание должно состояться 17 апреля. Бальбеку также вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе, — сообщили агентству.

Ранее четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре принял решение не передавать уголовное дело Бальбека в Верховный суд России. Защита просила перенести рассмотрение дела за пределы Крыма, считая, что на полуострове к нему могут отнестись предвзято. На заседании Генпрокуратура поддержала это ходатайство.

До этого Бальбеку стало плохо прямо в зале суда в Симферополе, где шло предварительное слушание по его уголовному делу. Медики оперативно оказали помощь на месте и его состояние улучшилось после скачка артериального давления.