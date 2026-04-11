Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 11:44

В МЧС раскрыли пугающее количество природных пожаров в России за сутки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 420 природных ландшафтных пожаров зафиксировали в России за прошедшие сутки, сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, всего спутники зарегистрировали 440 термических точек на территории страны.

За прошедшие сутки средствами космического мониторинга зарегистрировано 440 термических точек. Из них 425 подтверждены как ландшафтные пожары, — отметили в МЧС.

Ранее в министерстве сообщали, что более 3,8 тыс. специалистов устраняют последствия паводков в Дагестане. Кроме того, задействовано свыше 1 тыс. единиц техники. В разных районах Дагестана сотрудники экстренных служб откачивают воду, а также проводят дезинфекцию территорий.

До этого сообщалось, что в Центральной России из-за сильного паводка началась эвакуация жителей. Потоки воды размывают дороги и подтопляют дома, в некоторых районах передвигаться можно только на лодках. Наибольшие подтопления зафиксированы в Марий Эл, Нижегородской области и Подмосковье. В пострадавших районах объявлен оранжевый уровень опасности.

Россия
МЧС
лесные пожары
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.