МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане

11 апреля 2026 в 11:03

МЧС: более 3,8 тыс. специалистов устраняют последствия паводков в Дагестане

Последствия подтопления на улице Айвазовского в Махачкале Последствия подтопления на улице Айвазовского в Махачкале Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Более 3,8 тыс. специалистов устраняют последствия паводков в Дагестане, сообщила пресс-служба МЧС России в MAX. Кроме того, задействовано свыше 1 тыс. единиц техники.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены свыше 3,8 тыс. специалистов и более тысячи единиц техники РСЧС, — говорится в сообщении.

Как отметило МЧС, в Дербентский район прибыли 100 специалистов Донского спасательного центра ведомства. В разных районах Дагестана сотрудники экстренных служб откачивают воду, а также проводят дезинфекцию территорий.

Ранее Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в работе Геджухского водохранилища в Дагестане. Как уточнили в ведомстве, основной причиной масштабной катастрофы на реке Дарвагчай стала халатность ответственных лиц.

До этого глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Чеченскую Республику на фоне паводков и введения ЧС. Вместе с ним в регион приехали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

