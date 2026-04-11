Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 12:03

США уличил во лжи насчет спасения пилотов F-15E в Иране

Обозреватель Голованов заявил об отсутствии доказательств спасения экипажа F-15E

F-15E F-15E Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого в Иране истребителя-бомбардировщика F-15E завершилась успехом, американская сторона непременно продемонстрировала бы видеокадры со спасенными пилотами, заявил ИС «Вести» политический обозреватель Роман Голованов. По его словам, характерная для Вашингтона манера освещения собственных побед в данном случае выдает отсутствие реального результата.

Любые грандиозные успехи США всегда снимают со всех ракурсов, и потом из этого делается целая большая голливудская картина. То есть по-другому они не умеют. И когда есть что показать, они бы по-любому показали пилота, — отметил Голованов.

Над иранской территорией, 3 апреля, был сбит истребитель F-15E Strike Eagle. По имеющимся данным, одного члена экипажа спасли в тот же день, второй провел на земле противника около суток.

Ранее командование вооруженных сил Ирана заявило о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три воздушных судна США. Тегеран утверждает, что силы ПВО сбили два вертолета Black Hawk и самолет C-130, прибывшие в район крушения.

Россия
США
пилоты
Иран
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.