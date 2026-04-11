Одна из стран Балтии начала активно милитаризоваться ERR: Эстония докупит у США три установки HIMARS и боеприпасы к ним

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с американской корпорацией Lockheed Martin о приобретении трех дополнительных пусковых установок HIMARS и боеприпасов к ним, сообщает телерадиокомпания ERR. По информации источника, новые системы поступят в распоряжение Сил обороны Эстонии в 2027 году.

Помимо поставки вооружений, соглашение предусматривает инвестиции в размере около $11 млн (846 млн рублей) в эстонскую оборонную промышленность. Как отметил глава минобороны страны Ханно Певкур, дополнительные системы обеспечат Силам обороны Эстонии и НАТО необходимые возможности для нанесения глубоких ударов, укрепив как обороноспособность, так и потенциал сдерживания.

