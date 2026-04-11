11 апреля 2026 в 11:42

Одна из стран Балтии начала активно милитаризоваться

ERR: Эстония докупит у США три установки HIMARS и боеприпасы к ним

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эстонский государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор с американской корпорацией Lockheed Martin о приобретении трех дополнительных пусковых установок HIMARS и боеприпасов к ним, сообщает телерадиокомпания ERR. По информации источника, новые системы поступят в распоряжение Сил обороны Эстонии в 2027 году.

Помимо поставки вооружений, соглашение предусматривает инвестиции в размере около $11 млн (846 млн рублей) в эстонскую оборонную промышленность. Как отметил глава минобороны страны Ханно Певкур, дополнительные системы обеспечат Силам обороны Эстонии и НАТО необходимые возможности для нанесения глубоких ударов, укрепив как обороноспособность, так и потенциал сдерживания.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна готова внести вклад в создание единой армии Европы. По его словам, для «средних держав», входящих в Евросоюз, это единственный способ отстоять свои права в вопросах безопасности.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил, что решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза может привести к серьезным последствиям из-за усиления конфронтации с Россией.

