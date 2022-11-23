Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что три села в Белгородской области остались без электроснабжения в результате обстрела ВСУ. По его словам, пострадавших среди населения нет.
Губернатор пояснил, что под обстрел попало село Устинка. Там были повреждены частный дом и линия электропередачи.
В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, — написал Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что при обстреле ВСУ села Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной, и скончалась по пути в больницу. Он также рассказал, что украинские войска обстреляли госпиталь для ветеранов. Среди пациентов никто не пострадал.
21 ноября Гладков продлил в регионе «желтый» уровень террористической опасности до 6 декабря.