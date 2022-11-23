Гладков: из-за обстрела ВСУ обесточены три села в Белгородской области Глава Белгородской области сообщил, что ВСУ обстреляли село Устинка, пострадавших нет

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что три села в Белгородской области остались без электроснабжения в результате обстрела ВСУ. По его словам, пострадавших среди населения нет.

Губернатор пояснил, что под обстрел попало село Устинка. Там были повреждены частный дом и линия электропередачи.

В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что при обстреле ВСУ села Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной, и скончалась по пути в больницу. Он также рассказал, что украинские войска обстреляли госпиталь для ветеранов. Среди пациентов никто не пострадал.

21 ноября Гладков продлил в регионе «желтый» уровень террористической опасности до 6 декабря.