29 января 2026 в 08:00

Гигантские трещины на льду разделили сахалинских рыбаков

Mash: трещина на льдине с сахалинскими рыбаками расползлась на восемь метров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Сахалине возникла опасная ситуация для любителей подледной рыбалки. В районе села Стародубского на реке Найбе во льду образовались масштабные разломы, ширина одной из трещин достигла восьми метров, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как сообщает источник, ледовое покрытие реки раскололось как минимум на два крупных фрагмента. Образовавшиеся трещины находятся на расстоянии примерно 600 метров от мест, где расположились рыбаки.

Несмотря на очевидную угрозу и потенциальный риск отрыва льдин с людьми, большинство из них предпочли не покидать свои места и продолжили ловлю рыбы. Подобные инциденты в зимний период не редкость для дальневосточных регионов, однако такие масштабные разломы, отрезающие рыбаков от берега, представляют серьезную опасность.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели на аэросанях выехали за двумя рыбаками, которые оказались на отколовшейся льдине. В спасательной операции участвовали восемь сотрудников МЧС, было привлечено шесть единиц специальной техники. В результате специалисты чрезвычайного ведомства сопроводили любителей подледного лова до берега. Никто в результате происшествия не пострадал.

