15 февраля 2026 в 20:12

Появились подробности о состоянии россиянки, на которую упала глыба льда

У пострадавшей от наледи россиянки диагностировали закрытую травму головы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У девушки из Подмосковья, на которую с крыши упала глыба льда, диагностировали закрытую травму головы, сотрясение мозга и рану в области темени, передает RT. Сейчас россиянка находится в больнице.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту проведения работ с нарушением требований безопасности. Ведется поиск лиц, ответственных за уборку льда. Прокуратура региона также начала проверку.

Пушкинская городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе в части своевременности принятия мер по очистке кровли здания от снега и наледи собственниками здания, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в подмосковной Ивантеевке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения ледяной глыбы. Находившиеся рядом прохожие моментально среагировали на произошедшее и начали оказывать пострадавшей помощь. Очевидцы также оперативно вызвали врачей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино с кровли дома на улице Пушкина на десятилетнюю девочку упала глыба льда. В результате ребенок получил перелом грудного отдела позвоночника. После инцидента пострадавшую незамедлительно госпитализировали в больницу Подольска.

