Гагин оценил ситуацию на Артемовском и Угледарском направлениях Гагин: на Артемовском и Угледарском направлениях у украинских войск отсутствуют успехи

Фото: Министерство обороны РФ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в настоящее время у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет успехов на Артемовском и Угледарском направлениях. Киев каждый день теряет много солдат, отметил он в беседе с РИА Новости.

На особо горячих направлениях, таких как Артемовское, Угледарское направления, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы. И здесь боевая инициатива как раз в руках наших бойцов, — рассказал советник.

По его словам, ВСУ под Артемовском и Угледаром теряют много техники, также идет разворовывание части средств, передаваемой Западом Украине. Советник Пушилина назвал единственным результатом ВСУ на названных направлениях катастрофические и чудовищные боевые потери.

Это сотни тысяч потерь, это очень существенно, — считает Гагин.

Ранее Ян Гагин заявил,что украинские войска в скором времени сдадут Артемовск. По его словам, бои идут уже практически в центре города, а инициатива находится в руках российских военных. Противник, скорее всего, будет вынужден сдать город — это вопрос времени, добавил советник.