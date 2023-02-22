В ДНР предрекли скорое взятие Артемовска ВС России Советник Пушилина Гагин: ВСУ скоро сдадут Артемовск

Фото: МО РФ

Украинские войска в скором времени сдадут Артемовск, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, бои идут уже практически в центре города, а инициатива находится в руках российских военных.

Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро, — сказал Гагин.

Накануне, 21 февраля, Минобороны России сообщило о продвижении российских штурмовых подразделений в районе Артемовска на более чем 2,5 км за двое суток. При этом в районе населенного пункта в последние несколько дней сложились сложные метеоусловия, однако, несмотря на это, для поддержки наступления штурмовая авиация России выполнила 18 вылетов.

Ранее оборонное ведомство РФ опровергло информацию о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов в районе Артемовска. Все заявки по боеприпасам выполняются в кратчайшие сроки, отметила пресс-служба военного ведомства.