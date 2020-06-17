ФСБ задержала в Крыму участника нападения на Дагестан в 1999 году

https://static.news.ru/photo/7adc86da-b09b-11ea-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Федеральная служба безопасности РФ, МВД и Следком задержали в Крыму двоих членов банды террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. По данным ведомств, полевые командиры принимали участие в нападении на Дагестан в 1999 году.

Подозреваемыми являются уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. ФСБ уточнила, что последнего поймали в Крыму.

Аджиньязов и Арсланов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении на официальном сайте ФСБ.

Нападение террористов на Дагестан, послужившее началом Второй чеченской войны, началось в августе 1999 года. В состав группировки входили от 400 до 1,5 тысячи радикалов. Ими руководили Басаев и Хаттаб. Они захватили ряд населённых пунктов в Ботлихском районе республики.

На борьбу с преступниками отправились бойцы 136-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны РФ и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также местные сотрудники милиции. Кроме того, по всему региону сформировались отряды ополченцев. В ходе боёв, продолжавшихся до конца августа, террористов удалось вытеснить обратно в Чечню.

В сентябре 1999-го около 1,5 тысяч радикалов вновь атаковали Дагестан, захватили селения и высоты в Новолакском районе. В ходе ожесточённого противостояния к 17 сентября федеральные войска отбили у боевиков так называемую «Кадарскую зону» и Новолакский район, после чего вышли к административной границе Чечни.

В том же месяце Кремль принял решение уничтожить экстремистов на территории Чечни. Операция завершилась в апреле 2009 года. В результате противостояния погибли 280 и были ранены более 800 военнослужащих РФ, силовиков и мирных жителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в четырёх субъектах страны главарей и активных членов ячеек запрещённой в России террористической группировки «Таблиги Джамаат». В операции также приняли участие бойцы Росгвардии.