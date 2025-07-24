ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийствам силовиков в соцсетях

ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийствам силовиков в соцсетях

ФСБ задержала девять россиян в восьми регионах страны — все они подозреваются в призывах в интернете к убийствам военных, полицейских и их семей, сообщает ЦОС ФСБ. Операции прошли на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области.

Задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 и 280 УК РФ — пропаганда терроризма и публичные призывы к экстремистской деятельности. Все задержанные заключены под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ДНР и Ярославле пособников украинских спецслужб, готовивших теракты на территории России. В Харцызске задержан россиянин, подозреваемый в подготовке убийства военнослужащего. В Ярославле — украинка, планировавшая диверсию на железной дороге. Обоим вменяют госизмену и террористическую деятельность.