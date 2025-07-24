Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 13:20

ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийствам силовиков в соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала девять россиян в восьми регионах страны — все они подозреваются в призывах в интернете к убийствам военных, полицейских и их семей, сообщает ЦОС ФСБ. Операции прошли на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области.

Задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 и 280 УК РФ — пропаганда терроризма и публичные призывы к экстремистской деятельности. Все задержанные заключены под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ДНР и Ярославле пособников украинских спецслужб, готовивших теракты на территории России. В Харцызске задержан россиянин, подозреваемый в подготовке убийства военнослужащего. В Ярославле — украинка, планировавшая диверсию на железной дороге. Обоим вменяют госизмену и террористическую деятельность.

ФСБ
задержания
россияне
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ заявили, что Запад негативно влияет на переговоры Еревана и Баку
«Судьба малых наций»: в ГД объяснили, как Армения повторяет путь Украины
В России заявили, что Германия рубит «газовый» сук под собой
Биография Путина: детство, карьера, семья
«Предать анафеме»: Басков, Киркоров и Лазарев попали под удар критика
Мерца уличили в желании развязать войну Германии с Россией
Страна НАТО рассчитывает на рекордные поставки российского газа
Юрист раскритиковал инициативу ввести пенсионные отчисления для самозанятых
Диетолог рассказала о пользе известного овоща
В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит
МИД РФ: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку
Нонна Гришаева рассказала, в чем проявляется женская сила
Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные
Лукашенко обратился к Путину после крушения Ан-24
Вице-премьер Оверчук раскрыл, что обсуждают Россия и Армения
В администрацию российского города пришли с обысками
Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24
Мишустин принял одно решение после падения Ан-24 в Амурской области
В России предложили ввести новые обязательные отчисления для самозанятых
Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии
Дальше
Самое популярное
В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.