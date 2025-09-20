«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 20:27

«Это наш ответ Западу»: Подоляка высказался о перспективах «Интервидения»

Блогер Подоляка назвал «Интервидение» ответом Западу

Юрий Подоляка Юрий Подоляка Фото: NEWS.ru

Военный блогер Юрий Подоляка назвал конкурс «Интервидение» ответом Западу и пообещал помочь в его продвижении. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он подчеркнул, что проект обладает значительным потенциалом для развития международной культурной повестки.

Это наш ответ Западу. Я надеюсь, что хороший будет ответ, который дальше поведет за собой культуру мира и в конечном итоге «Интервидение» станет гораздо более популярным, чем Евровидение, — заявил блогер.

Также Подоляка отметил, что пока не определился с поддержкой конкретных участников. По его словам, он намерен сосредоточиться больше на музыкальной составляющей конкурса.

Ранее певец Дима Билан заявил, что «Интервидение» от Евровидения отличается тем, что объединяет музыкантов с разных континентов и помогает странам лучше понять друг друга. По его словам, даже из названия европейского конкурса ясно, что он для узкого круга стран. А у «Интервидения» тем временем география расширяется и появляется все больше интересных исполнителей из Азии, Африки и не только.

