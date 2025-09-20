В Госдуме заговорили о новых правилах запуска отопления

В России необходимо пересмотреть правила запуска отопления, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он отметил, что нововведения позволили бы властям оперативнее реагировать на колебания температуры и согласовывать технические работы согласно прогнозам погоды.

Периоды колебаний температур стали регулярными, и в будущем их может быть больше. Отсюда и потребность в новых правилах, которые позволили бы органам власти реагировать быстрее и согласовывать графики технических работ с прогнозами погоды, — отметил Гаврилов.

По словам парламентария, текущий механизм регулирования слишком жесткий и не позволяет подстраивать под быстрые температурные изменения. В санитарных нормах закреплен четкий порог температуры, однако он не всегда отражает реальную картину, добавил парламентарий.

Ранее депутат Владимир Кошелев предложил перейти от единовременного начала отопительного сезона к гибкому зонированному регулированию. По его словам, в таком случае отопление в первую очередь будут подавать старым домам с высокими теплопотерями.