20 сентября 2025 в 20:16

В Госдуме заговорили о новых правилах запуска отопления

Депутат Гаврилов призвал пересмотреть правила запуска отопления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо пересмотреть правила запуска отопления, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он отметил, что нововведения позволили бы властям оперативнее реагировать на колебания температуры и согласовывать технические работы согласно прогнозам погоды.

Периоды колебаний температур стали регулярными, и в будущем их может быть больше. Отсюда и потребность в новых правилах, которые позволили бы органам власти реагировать быстрее и согласовывать графики технических работ с прогнозами погоды, — отметил Гаврилов.

По словам парламентария, текущий механизм регулирования слишком жесткий и не позволяет подстраивать под быстрые температурные изменения. В санитарных нормах закреплен четкий порог температуры, однако он не всегда отражает реальную картину, добавил парламентарий.

Ранее депутат Владимир Кошелев предложил перейти от единовременного начала отопительного сезона к гибкому зонированному регулированию. По его словам, в таком случае отопление в первую очередь будут подавать старым домам с высокими теплопотерями.

Госдума
отопление
Сергей Гаврилов
правила
