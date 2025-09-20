«Боже упаси»: Кудрявцева не видит себя на сцене «Интервидения»

Телеведущая Лера Кудрявцева не видит группу «ЗаVисть», участницей которой является, на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», передает корреспондент NEWS.ru. Второй участницей группы является юрист Катя Гордон, продюсер — Татьяна Тур.
Боже упаси. Мы же не вокальная группа, мы — юмористическая. Мы за юмор, а не вокальные мелизмы. Мы для настроения, — сказала Кудрявцева.
Кудрявцева также заявила, что будет поддерживать две страны на «Интервидении» — Россию и Казахстан. По ее словам, она также поболеет за Астану, так как сама родилась в Казахстане. Кудрявцева добавила, что ничьих выступлений и песен для конкурса, кроме российского певца, она не слышала.
Продюсер Яна Рудковская считает, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу» может войти в топ-3 победителей «Интервидения». Трек специально для конкурса создал продюсер и композитор Максим Фадеев.
Исполнитель Дима Билан считает, что SHAMAN будет непросто соперничать с другими участниками музыкального конкурса «Интервидение-2025». По его словам, иностранные артисты имеют мощную музыкальную подготовку.