«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 20:16

«Боже упаси»: Кудрявцева не видит себя на сцене «Интервидения»

Кудрявцева назвала группу «ЗаVисть» слишком юмористической для «Интервидения»

Лера Кудрявцева с дочерью Лера Кудрявцева с дочерью Фото: NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева не видит группу «ЗаVисть», участницей которой является, на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», передает корреспондент NEWS.ru. Второй участницей группы является юрист Катя Гордон, продюсер — Татьяна Тур.

Боже упаси. Мы же не вокальная группа, мы — юмористическая. Мы за юмор, а не вокальные мелизмы. Мы для настроения, — сказала Кудрявцева.

Кудрявцева также заявила, что будет поддерживать две страны на «Интервидении» — Россию и Казахстан. По ее словам, она также поболеет за Астану, так как сама родилась в Казахстане. Кудрявцева добавила, что ничьих выступлений и песен для конкурса, кроме российского певца, она не слышала.

Продюсер Яна Рудковская считает, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу» может войти в топ-3 победителей «Интервидения». Трек специально для конкурса создал продюсер и композитор Максим Фадеев.

Исполнитель Дима Билан считает, что SHAMAN будет непросто соперничать с другими участниками музыкального конкурса «Интервидение-2025». По его словам, иностранные артисты имеют мощную музыкальную подготовку.

