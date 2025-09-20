Кудрявцева назвала две страны, которые поддерживает на «Интервидении»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что будет поддерживать две страны на «Интервидении» — Россию и Казахстан, передает корреспондент NEWS.ru. Выбор она объяснила тем, что сама родилась в Казахстане.

За Россию и за Казахстан, потому что я там родилась, — призналась Кудрявцева.

Она отметила, что слышала песню SHAMAN, с которой он выступит на «Интервидении». Артистка обратила внимание, что при этом номер Дронова к этой композиции должен стать сюрпризом для зрителей. Кудрявцева добавила, что ничьих выступлений и песен для конкурса, кроме российского певца, она не слышала.

Для меня это так же, как для вас, будет что-то интересное и новое. Поэтому отменила все и прибежала,— заключила она.

Ранее музыканты Дмитрий Притула и Диана Макарова из группы «Город 312» назвали всех конкурсантов «Интервидения-2025» невероятно колоритными. Общаясь с журналистами на открытии конкурса, Макарова заявила, что ей больше всех понравились исполнители от Киргизии и России, но и остальные участники конкурса, по ее словам, могут похвастаться интересными песнями.