20 сентября 2025 в 19:49

Участники группы «Город 312» рассказали, за кого они болеют на «Интервидении»

Группа «Город 312» назвала всех участников «Интервидения» колоритными артистами

Дмитрий Притула и Диана Макарова, группа «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова, группа «Город 312» Фото: NEWS.ru

Музыканты Дмитрий Притула и Диана Макарова из группы «Город 312» назвали всех конкурсантов «Интервидения-2025» невероятно колоритными, передает корреспондент NEWS.ru. Общаясь с журналистами на открытии конкурса, Макарова заявила, что ей больше всех понравились исполнители от Киргизии и России, но и остальные участники конкурса, по ее словам, могут похвастаться интересными песнями.

Ну конечно, мы обращали больше внимания на наших ребят, из Киргизии. На Россию. А так, сегодня тут такой набор стран, и такой набор колорита! Все песни невероятные, — поделилась впечатлениями солистка группы.

Поддержать коллег по цеху и поболеть за конкурсантов приехал и известный певец Дмитрий Билан. Он дал напутствие для конкурсантов, пожелав им побольше переживать и не забывать ощущение нервозности перед выступлениями. По его мнению, это не менее важная часть конкурсов, она не дает артистам забыть сцену.

Билан также оценил шансы SHAMAN на победу в конкурсе и отметил, что сложилась «сильная комбинация», когда приходится в своей же стране участвовать в конкурсе. Все участники прекрасно подготовлены, но у российского певца подготовлен замечательный номер, подчеркнул Билан.

Интервидение
Город 312
конкурсы
музыка
