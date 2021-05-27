ФСБ пресекла два теракта на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/42dd359e-bed3-11eb-962a-96000091f725_660.jpg Фото: fsb_rossii_official/instagam.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили два теракта в Ставропольское крае перед майскими праздниками. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Силовики задержали двух человек. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному и лидеров международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), второй — мигрант из Средней Азии.

У обоих нашли и изъяли «средства террора», включая взрывчатые вещества и поражающие элементы. Что именно намеревались взорвать злоумышленники, не раскрывается.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Ранее стало известно, что сотрудник ФСБ задержали сторонника ИГ, который намеревался устроить теракт в Норильске во время парада Победы. Он хотел подорвать военнослужащих в парадной колонне.