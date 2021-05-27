ФСБ пресекла два теракта на Ставрополье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили два теракта в Ставропольское крае перед майскими праздниками. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Силовики задержали двух человек. Первый — местный житель, присягнувший на верность одному и лидеров международной террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), второй — мигрант из Средней Азии.
У обоих
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
Ранее стало известно, что сотрудник ФСБ задержали сторонника ИГ, который намеревался устроить теракт в Норильске во время парада Победы. Он хотел подорвать военнослужащих в парадной колонне.