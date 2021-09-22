ФСБ показала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге
Александр Чеков
Александр Чеков
18:59, 22 сентября 2021
Фото: NEWS.ru
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В Екатеринбурге задержали уроженцев Центральной Азии, поддерживавших связи с террористами на Ближнем Востоке и склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. Видео операции по задержанию разместили «Известия».
Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации, — сообщили в ФСБ.
Отмечается, что в ходе обысков изъяты вещественные доказательства, которые «подтверждают контакты с главарями террористических структур в Ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера».
Возбуждены уголовные дела. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Омске членов радикальной группировки, которые пропагандировали терроризм. Они планировали вступить в международную группировку и оправдывали терроризм.