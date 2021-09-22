16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

ФСБ показала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге

18:59, 22 сентября 2021
ФСБ показала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге Фото: NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Екатеринбурге задержали уроженцев Центральной Азии, поддерживавших связи с террористами на Ближнем Востоке и склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. Видео операции по задержанию разместили «Известия».

Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации, — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что в ходе обысков изъяты вещественные доказательства, которые «подтверждают контакты с главарями террористических структур в Ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера».

Возбуждены уголовные дела. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Омске членов радикальной группировки, которые пропагандировали терроризм. Они планировали вступить в международную группировку и оправдывали терроризм.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео