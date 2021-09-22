ФСБ показала видео задержания религиозных экстремистов в Екатеринбурге

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Бывшего руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия обвинили в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Как сообщает «КП – Иркутск» со ссылкой на региональную прокуратуру, чиновник за деньги обещал покровительство своим подчинённым.

По версии следствия, в январе и феврале 2020 года обвиняемый получил от своего заместителя взятку в сумме 400 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся в отсутствии...