ФСБ предотвратила теракт на химзаводе под Калугой

Фото: ФСБ РФ

В Калужской области предотвратили теракт, который приверженцы «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) планировали совершить на местном химзаводе, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Сторонники ИГ намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Двое из них оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центрально-Азиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей, — говорится в сообщении.

В ходе нейтрализации террористов среди силовиков и гражданских никто не пострадал. Опубликовано видео задержания сторонников ИГ.

В ходе обысков по месту жительства у террористов обнаружили лабораторию по производству взрывчатки, самодельную бомбу, емкости с зажигательной смесью, оружие и боеприпасы. Присягнувшие ИГ радикалы после теракта планировали скрыться в Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта, добавили в ЦОС.

1 февраля ФСБ сообщила о задержании трех человек в Свердловской области, готовивших теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ведомстве установили, что злоумышленники действовали по заданию украинских радикалов, обещавших денежное вознаграждение.