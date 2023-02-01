ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов по заданию Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ задержала трех человек, причастных к подготовке терактов в Свердловской области, передает «Интерфакс». В ведомстве отметили, что задержанные граждане России планировали теракты на железнодорожной инфраструктуре региона за вознаграждение от украинских неонацистов. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Им грозит срок от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов, — сообщили в ФСБ.

Силовики изъяли в ходе обысков у подозреваемых орудие преступления, символику украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.

Ранее стало известно, что ФСБ за два месяца обнаружила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России. Всего было изъято 253 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Спецмероприятия проводились в ноябре — декабре 2022 года.

Сотрудники ФСБ изъяли 10 пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовки и карабина, 11 гранатометов и огнеметов, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ, свыше 40 тысяч патронов различного калибра, 16 подрывных машинок ПМ-4, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.