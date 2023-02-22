ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре

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Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области. В ходе оперативных действий задержан с поличным житель Нижневартовска.

Пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ («Покушение на совершение диверсии»), — сказали в пресс-службе.

По данным следствия, мужчина был противником проведения специальной военной операции на Украине и планировал поджечь релейные металлические шкафы с аппаратурой систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

В феврале подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.