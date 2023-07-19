Фермер в Нефтегорске привез к мэрии труп коровы

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

В городе Нефтегорске Самарской области местный фермер привез к администрации тушу умершей коровы, сообщает «ВГТРК Самара». Мужчина объяснил свой поступок тем, что в районе негде захоронить останки животного.

Если для нашей власти нас нет в этом государстве, то будем напоминать о себе таким способом, — заявил автор перформанса в видео.

Мужчина утверждает, что все ямы, предназначенные для захоронений, забиты. В администрации Нефтегорска информация обратная. Кроме того, там заявляют, что фермер не обращался в уполномоченные органы с соответствующим обращением.

Факты обращения указанного лица в связи с необходимостью захоронения животного в администрацию района и Роспотребнадзор отсутствуют. При этом в районе есть специально отведенные для захоронения крупного рогатого скота места, — заявили в администрации.

Также администрация обратилась в полицию и Роспотребнадзор с заявлениями на фермера, а станция по борьбе с болезнями животных возбудит административное дело по статье КоАП «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

Ранее сообщалось, что импортные лекарства для животных могут почти исчезнуть в России с осени 2023 года. К этому может привести ужесточение правил ввода в оборот новых ветеринарных препаратов, которое вступает в силу с 1 сентября. Сейчас новым условиям соответствуют лишь 19 препаратов из 127, имеющихся на российском рынке.