Эвакуированным жителям Шебекино пообещали досрочно выплатить пенсии Губернатор Гладков: эвакуированным жителям Шебекино досрочно выплатят пенсии и зарплаты

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Беженцы из Шебекино в пункте временного размещения «Белгород Арена».

Жители Шебекинского городского округа, эвакуированные из-за обстрелов со стороны Украины, досрочно получат пенсии и зарплаты. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметивший, что речь идет о работниках из бюджетной, муниципальной и региональной сфер.

По пенсиям. Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно в Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВР (пункты временного размещения — NEWS.ru) или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания, — пояснил глава региона.

Гладков пообещал, что и заработную плату шебекинцам начислят досрочно — до 2 и 5 июня соответственно. До 9 июня выплаты получат сотрудники сферы образования.

Губернатор добавил, что лекарства для льготников в пунктах временной регистрации выдают через находящихся там медицинских работников, те смогут проверить право на льготу по электронной карте. Кроме того, уточнил Гладков, эвакуированным шебекинцам можно обратиться за лекарством к любому врачу в том населенном пункте, где они находятся.

Ранее сообщалось, что на восстановление промышленных предприятий в городе Шебекино потребуется порядка 13 млрд рублей. Об этом рассказал Вячеслав Гладков. По данным главы региона, в результате обстрелов были повреждены десять предприятий.