https://static.news.ru/photo/289c71b6-7359-11ea-ba23-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Медикам из Московской области удалось вылечить от коронавирусной инфекции ещё трёх человек. Таким образом, число пациентов, излечившихся от COVID-19 в регионе, уже 17. Об этом сообщили в штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Подмосковные врачи вылечили от коронавируса ещё трёх человек. Всего в Московской области от коронавируса вылечились уже 17 человек, — сказано в сообщении.

Региональный штаб при этом уточнил, что все они уже выписаны после получения отрицательных тестов на COVID-19. При этом сейчас в Подмосковье зафиксированы 119 случаев заболевания.

К 31 марта в России заражены 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 18 человек. 124 пациентам удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как писал NEWS.ru, согласно данным компании «Яндекс», рассчитывающей «индекс самоизоляции» по аналогии с пробками на улицах, большинство жителей столичного региона 31 марта остались дома.