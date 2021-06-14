Ещё один регион ужесточит ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/bae3e2b2-cda2-11eb-9678-96000091f725_660.jpg Мурманск Фото: murmangov/instagram.com

Ещё в одном российском регионе будут ужесточены ограничения, связанные с распространением коронавируса. Соответствующее решение приняли власти Мурманской области, сообщает РИА Новости.

Губернатор Андрей Чибис пояснил , что с 18 июня заведения общепита, бары и клубы в регионе будут работать с 06:00 до 23:00. Кроме того, с 21 июня бюджетные учреждения должны будут перевести треть своих сотрудников на удалённый режим работы. Для остальных работодателей эта мера носит рекомендательный характер.

Для общественного транспорта устанавливается ограничение на загрузку пассажиров — не более двух третей. Наряду с этим глава области потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима как в транспорте, так и других местах скопления людей.

В Мурманской области за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Значительный прирост заболевших в регионе наблюдается с 9 июня. Всего за время пандемии в области заболели более 52 тысяч человек, из которых 48,6 тысячи выздоровели и 1,2 тысячи умерли.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом объявлены нерабочими дни с 15 по 19 июня, закрыты мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ и другие места для отдыха. В Подмосковье введён обязательный масочный режим, который будет действовать до 20 июня включительно. О введении новых ограничений заявил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он допустил приостановку работы некоторых заведений сферы услуг.