Ещё один регион ужесточит ограничения из-за COVID-19

Ещё в одном российском регионе будут ужесточены ограничения, связанные с распространением коронавируса. Соответствующее решение приняли власти Мурманской области, сообщает РИА Новости.
Губернатор Андрей Чибис
Для общественного транспорта устанавливается ограничение на загрузку пассажиров — не более двух третей. Наряду с этим глава области потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима как в транспорте, так и других местах скопления людей.
В Мурманской области за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Значительный прирост заболевших в регионе наблюдается с 9 июня. Всего за время пандемии в области заболели более 52 тысяч человек, из которых 48,6 тысячи выздоровели и 1,2 тысячи умерли.
В Москве из-за ситуации с коронавирусом объявлены нерабочими дни с 15 по 19 июня, закрыты мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ и другие места для отдыха. В Подмосковье введён обязательный масочный режим, который будет действовать до 20 июня включительно. О введении новых ограничений заявил также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он допустил приостановку работы некоторых заведений сферы услуг.