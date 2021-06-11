Собянин vs коронавирус: как выглядит Москва после новых ограничений

В Сети появились фотографии, снятые в квартире задержанного блогера Хованского. На кадрах, снятых после задержания, жилище петербургского блогера выглядит весьма плачевно — беспорядок, окурки, пустые и початые бутылки из-под спиртного, тюбики интимной смазки, пыль и грязь. Некоторые в комментариях подметили, что квартира звезды Интернета выглядит, как жилище «сумасшедшей бабки».

Блогер Юрий Хованский был задержан в Петербурге за «призывы к террористической деятельности». Поводом для задержания стала песня «Норд-Ост».