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Закрытая мангальная зона в районе Отрадное
Общество

Собянин vs коронавирус: как выглядит Москва после новых ограничений

19:15, 13 июня 2021
Фото: Агентство «Москва»
NEWS.ru

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты. Однако поводов для радости мало. Уже появились новые ограничения. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. В городе закрыли мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ, а также другие места, в которых ранее можно было провести время.

Накануне Собянин признал, что уровень заболевания коронавирусом в городе высок. Власти призвали москвичей задуматься о своём здоровье и воздержаться от походов в увеселительные заведения. Позже было решено закрыть клубы и бары. Москва моментально опустела. А город обтянули красно-белыми лентами, которые запрещают подходить к зонам для отдыха. В галерее NEWS.ru собраны самые яркие кадры, которые могут вам прочувствовать это время.

Закрытая мангальная зона в районе Отрадное

Агентство «Москва»

Закрытая мангальная зона в районе Отрадное

Агентство «Москва»

Закрытая зона фуд-корта в торговом центре «FORT Отрадное» на северо-востоке Москвы

Агентство «Москва»

Закрытая зона фуд-корта в торговом центре «FORT Отрадное» на северо-востоке Москвы

Агентство «Москва»

Закрытая зона фуд-корта в торговом центре «FORT Отрадное» на северо-востоке Москвы

Агентство «Москва»

В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки

Агентство «Москва»

В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки

Агентство «Москва»

В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки

Агентство «Москва»

В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки

Агентство «Москва»

В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки

Агентство «Москва»

В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки

Агентство «Москва»

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