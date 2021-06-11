Собянин vs коронавирус: как выглядит Москва после новых ограничений

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты. Однако поводов для радости мало. Уже появились новые ограничения. Решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19. В городе закрыли мангальные зоны, фуд-корты в ТЦ, а также другие места, в которых ранее можно было провести время.
Накануне Собянин признал, что уровень заболевания коронавирусом в городе высок. Власти призвали москвичей задуматься о своём здоровье и воздержаться от походов в увеселительные заведения. Позже было решено закрыть клубы и бары. Москва моментально опустела. А город обтянули красно-белыми лентами, которые запрещают подходить к зонам для отдыха. В галерее NEWS.ru собраны самые яркие кадры, которые могут вам прочувствовать это время.
Закрытая мангальная зона в районе Отрадное
Агентство «Москва»
Закрытая мангальная зона в районе Отрадное
Агентство «Москва»
Закрытая зона фуд-корта в торговом центре «FORT Отрадное» на северо-востоке Москвы
Агентство «Москва»
Закрытая зона фуд-корта в торговом центре «FORT Отрадное» на северо-востоке Москвы
Агентство «Москва»
Закрытая зона фуд-корта в торговом центре «FORT Отрадное» на северо-востоке Москвы
Агентство «Москва»
В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки
Агентство «Москва»
В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки
Агентство «Москва»
В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки
Агентство «Москва»
В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки
Агентство «Москва»
В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки
Агентство «Москва»
В Нескучном саду с 13 по 20 июня ограничен вход на детские площадки
Агентство «Москва»