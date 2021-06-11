Собянин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что уровень заболевания коронавирусом в городе высок, но ужесточать противоэпидемические меры в столице не планируется. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая, — сообщил градоначальник.

По его словам, считалось, что пик эпидемии придётся на апрель-май, но он сдвинулся на июнь-июль. На данный момент пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек в городских больницах. Сейчас речь идёт об увеличении лимита мест в госпиталях с 12,5 тысяч до более 14 тысяч.

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчико, в свою очередь заявил, что со среды в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток. Он напомнил, что штраф за их отсутствие в общественном месте составляет четыре тысячи, в транспорте — пять тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, жителей Москвы, которые вернулись из-за границы, с 1 августа 2020 года оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей. Они не сдали тест на коронавирус после возвращения в страну, говорится на сайте местного управления Роспотребнадзора.