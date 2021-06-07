Москвичей оштрафовали на 17 млн рублей из-за тестов на COVID-19

Жителей Москвы, которые вернулись из-за границы, с 1 августа 2020 года оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей. Они не сдали тест на коронавирус после возвращения в страну, говорится на сайте местного управления Роспотребнадзора.
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В результате в суды было направлено 2873 протокола, 1343 человек оштрафовали. Общая сумма штрафов достигла 13 974 000 рублей. Остальные дела ещё находятся на рассмотрении судов.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступили с предложением облегчить финансовую нагрузку на россиян во время путешествий, отказавшись от двойного тестирования на коронавирус. В частности, главу оперштаба Татьяну Голикову попросили оставить только один ПЦР-тест для прибывающих в страну из-за границы россиян.