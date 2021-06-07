Москвичей оштрафовали на 17 млн рублей из-за тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/d90bdd0c-c7b8-11eb-85b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Москвы, которые вернулись из-за границы, с 1 августа 2020 года оштрафовали в общей сложности почти на 17 млн рублей. Они не сдали тест на коронавирус после возвращения в страну, говорится на сайте местного управления Роспотребнадзора.

Всего ведомство направило москвичам 6438 уведомлений с требованием явиться для составления протокола об административном правонарушении. Также было составлено 3622 протокола по статье о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которая предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей. При этом если нарушение повлекло причинение вреда другим людям, штраф возрастает до 150–300 тысяч рублей.

В результате в суды было направлено 2873 протокола, 1343 человек оштрафовали. Общая сумма штрафов достигла 13 974 000 рублей. Остальные дела ещё находятся на рассмотрении судов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступили с предложением облегчить финансовую нагрузку на россиян во время путешествий, отказавшись от двойного тестирования на коронавирус. В частности, главу оперштаба Татьяну Голикову попросили оставить только один ПЦР-тест для прибывающих в страну из-за границы россиян.