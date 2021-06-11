Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a45574fc-cc53-11eb-8ab2-96000091f725_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе введут новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Его слова приводятся на сайте городской администрации.

В Петербурге нарастят дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей, а также усилят меры контроля за работой сферы услуг. Власти не исключают, что работа некоторых заведений может быть приостановлена.

Сегодня нам необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила, — отметил Беглов.

Он призвал жителей и гостей города проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия новому заболеванию.

Кроме того, в городе усилят контроль за использованием средств защиты в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в РФ сегодня достигла максимума с середины февраля. Медики выявили 14 723 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о ситуации с коронавирусом в России. Она считает, что сегодня расслабляться нельзя. Пока нельзя отказываться от санитарно-эпидемиологических мер.