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«Расслабляться нельзя»: Попова высказалась о ситуации с COVID-19 в России

15:32, 13 июня 2021
Анна Попова Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребназора Анна Попова высказалась о ситуации с коронавирусом в России. По её словам, сегодня расслабляться нельзя, поэтому отказ от действующих санитарно-эпидемиологических мер пока не близится. Об этом она заявила в ролике, опубликованном на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Попова убеждена, что любой отказ от тех требований, которые были выработаны ещё в тяжелом бою с инфекцией, сегодня могут привести к осложнению эпидситуации.

Сегодня расслабляться нельзя. <...> Ситуация нас не оставит, пока мы не получим иммунитет. Лучший способ его получить — это привиться, — добавила она.

Также глава Роспотребназора предостерегла россиян, что без активности со стороны граждан не получится открыть границы и восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в РФ сегодня достигла максимума с середины февраля. Медики выявили 14 723 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны.

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