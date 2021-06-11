«Расслабляться нельзя»: Попова высказалась о ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/d6d03198-cc43-11eb-966a-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребназора Анна Попова высказалась о ситуации с коронавирусом в России. По её словам, сегодня расслабляться нельзя, поэтому отказ от действующих санитарно-эпидемиологических мер пока не близится. Об этом она заявила в ролике, опубликованном на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Попова убеждена, что любой отказ от тех требований, которые были выработаны ещё в тяжелом бою с инфекцией, сегодня могут привести к осложнению эпидситуации.

Сегодня расслабляться нельзя. <...> Ситуация нас не оставит, пока мы не получим иммунитет. Лучший способ его получить — это привиться, — добавила она.

Также глава Роспотребназора предостерегла россиян, что без активности со стороны граждан не получится открыть границы и восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в РФ сегодня достигла максимума с середины февраля. Медики выявили 14 723 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны.